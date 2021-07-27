Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах

Также в такой регистрации могут и отказать, тогда пара получит письменный отказ. Фото: pixabay.com

Также в такой регистрации могут и отказать, тогда пара получит письменный отказ. Фото: pixabay.com

Министерство юстиции разрешило жителям России регистрировать браки дома и в больницах.

Такое могут допустить только при особых обстоятельствах. Юристы отмечают, что это могут быть беременность, рождение детей или угроза жизни жениха или невесты. Также в такой регистрации могут и отказать, тогда пара получит письменный отказ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая петербурженка добилась выплаты пособия по беременности и родам от работодателя. Судебные приставы помогли молодой женщине получить 650 тысяч рублей пособия по беременности и родам от начальства. Как сообщает городская пресс-служба управления ФССП, петербурженка работала в делопроизводителем и ушла в декрет. Однако причитающихся выплат со стороны руководства так и не получила. Суд встал на ее сторону.