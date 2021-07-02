Молодая петербурженка добилась выплаты пособия по беременности и родам от работодателя

Судебные приставы вынесли запреты регистрационных действий в отношении двух автомобилей компании. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Судебные приставы вынесли запреты регистрационных действий в отношении двух автомобилей компании. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли молодой женщине получить 650 тысяч рублей пособия по беременности и родам от начальства.

Как сообщает городская пресс-служба управления ФССП, петербурженка работала в делопроизводителем и ушла в декрет. Однако причитающихся выплат со стороны руководства так и не получила. Суд встал на ее сторону.

По решению суда в пользу женщины должны были выплатить почти 650 рублей пособий пособий по беременности и родам, уходу за ребенком, пособия в связи с рождением ребенка, компенсации за задержку выплат и компенсации морального вреда.

Компания выплачивать сумму не собиралась, в связи с чем судебные приставы вынесли запреты регистрационных действий в отношении двух автомобилей компании. Благодаря этим мерам взыскательница получила денежные средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка отсудила 130 тысяч рублей за залив квартиры.