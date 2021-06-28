В Петербурге пенсионерка отсудила 130 тысяч рублей за залив квартиры

Судебные приставы помогли пенсионерке получить компенсацию за залив квартиры. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли пенсионерке получить компенсацию за залив квартиры. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы взыскали в пользу пожилой жительницы Петербурга 130 тысяч рублей за залитую квартиру. Коммунальщики перечислили деньги, не дожидаясь принудительных мер.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, в квартире пенсионерки в Петроградском районе произошла авария из-за плохой гидроизоляции балкона. Это привело к заливу одной из комнат, из-за чего на обоях остались темные пятна, а штукатурка и шпаклевка повредились. Районный суд присудил взыскать все расходы на ремонт с Жилкомсервиса. Взыскиваемая сумма составила 130 тысяч рублей.

Судебные приставы уведомили коммунальную службу о возбужденном исполнительном производстве и предупредили о мерах принудительного характера, в том числе запрете регистрационных действий в отношении автопарка. После этого нужна сумма поступила на счет пенсионерки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли графическому дизайнеру вернуть зарплату.