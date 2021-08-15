В аэропорту Пулково в воскресенье задержали 14 рейсов

В аэропорту Пулково в воскресенье задержали 14 рейсов
В Пулково задержали 14 самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 15 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают 14 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Йошкар-Олы, Симферополя, Мирного, Стамбула, Сочи, Москвы, Калининграда, Курска, Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается два рейса до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:06, и 18:05, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс до Йошкар-Олы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:40, но самолет перенесли на 07:25.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 13:45. Еще опаздывают три рейса до Москвы, которые планировались в 17:45 и 17:50 и 21:00.

Время время вылета самолета в Мирный с 15:25 отложили до 17:50.

Рейс до Стамбула, запланированный на 16:00 задерживается. Самолетф в Сочи вместо 16:20, 19:10 улетят позже.

Еще позднее назначенного отправятся самолеты до Калининграда и Курска. Они должны были вылететь в 20:55 и 18:55 соотвественно.

Следующая задержка — самолет до Ханты-Мансийска. Вылет сдвинули с 21:50 до 01:35.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.

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