В воскресенье дороги в Петербурге почти пустые

В воскресенье дороги в Петербурге почти пустые
Дороги в Петербурге свободны. Фото: "Яндекс.пробки"

На часах 18:00, вечер воскресенья. Так как сегодня выходной, дороги города свободны.

Об этом стало известно сегодня, 15 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:00 заторы на дорогах достигли 2 баллов. При этом, точно такая же ситуация продлиться до 22:00.

Красным отмечены участки на Садовой улице, на улице Пестеля, на набережной Лебажьей канавки, на Товарном переулке, на Невском проспекте, на Заневском проспекте, на набережной Кутузова, на Троицком мосту, на Петроградской набережной, на Большой Конюшенной улице, на Дворцовой набережной, на Малой Морской, на Адмиралтейском проспекте, на набережной Макарова, на Университетской набережной, на проспекте Маршала Жукова, на проспекте Стачек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как начнется неделя в Петербурге.В городе прогремят грозы, пройдут ливни и подует сильный ветер.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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