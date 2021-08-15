Семак: «Достаточно обидный пенальти не позволил победить»

Семак: «Достаточно обидный пенальти не позволил победить»
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с московским «Локомотивом».

«Создали несколько хороших моментов, забили, но достаточно обидный пенальти не позволил нам сегодня победить, к сожалению. Ребята — молодцы, игрой команды и самоотдачей я доволен», — цитирует его пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. У петербургского клуба на 85-й минуте отличился Алексей Сутормин, реализовавший пенальти. В составе «Локомотива» с пенальти отличился Федор Смолов (90). Гости с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Далера Кузяева.

Сине-бело-голубые с десятью очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) – четвертый.

Следующий матч состоится 21 августа. «Зенит» сыграет с «Уфой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики футбольного клуба «Зенит» решили почтить память советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера Виктора Цоя прямо перед матчем с «Локомотивом».

"Зенит" "Локомотив" сергей семак


 

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