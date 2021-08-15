Фанаты «Зенита» почтили память Виктора Цоя, вывесив баннер на трибуне

Болельщики футбольного клуба «Зенит» решили почтить память советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера Виктора Цоя прямо перед матчем с «Локомотивом».

Как сообщает 78.ru, незадолго до игры с московским «Локомотивом», футбольные фанаты на гостевой трибуне вывесили баннер со словами «Цой жив».

Подобный жест не случайный. Ровно 31 год назад основатель и лидер рок-группы «Кино» скончался.

Гибель Виктора Цоя стала трагедией для целого поколения людей. Их кумир попал в автокатастрофу 15 августа 1990 года. Это случилось на дороге под Ригой. Цою было только 28 лет.

Однако обстоятельства случившегося до сих пор называют загадочными. По официальной версии, музыкант «заснул за рулём», после чего его светло-серый «Москвич-2141» оказался на встречной полосе и врезался в автобус»Икарус».