«Тучков буян» зарос «бегловским бурьяном»

Строительство парка «Тучков буян» в Петербурге ведется уже несколько лет. В 2020 году губернатор Александр Беглов обещал, что при федеральной поддержке завершить проект удастся к середине 2022 года, но, несмотря на крупные вложения со стороны Москвы, сегодня проект находится в стагнации. За год до обозначенных сроков в парке построен дворец Эйфмана и уложена гигантская бетонная плита.

Проект парка «Тучков буян» является одним из самых перспективных направлений для Петербурга, поскольку может стать новой достопримечательностью в исторической части города и, как следствие, стать центром притяжения туристов. Завершить его строительство Беглов обещал максимум к середине 2022 года.

«Два – два с половиной года на проектирование и строительство», — отметил градоначальник.

До «дедлайна» губернатору остался год.

Чтобы узнать, на каком этапе сейчас проходит возведение парка, журналист нашего издания посетил БЦ «Арена холл», который находится рядом с «Тучковым буяном». С крыши здания открывается панорамный вид на Петербург, а также на расположенную рядом стройку. Как выяснилось, по состоянию на август 2021 года, внутри парка почти отстроен театр Эйфмана и засыпана парковка, а вся остальная территория занята фактически огромной бетонной плитой. И вероятно, что к концу стройки, когда все основные объекты будут сданы, бетонная конструкция останется на своем месте.

Информацию о том, что строительные работы внутри парка не ведутся, подтверждает и последняя просьба Беглова в этом вопросе – 11 августа губернатор Петербурга попросил гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко выступить организатором проектных работ для строительства парка. Это должно произойти до конца текущего года.

Изначально на месте «Тучкова буян» должен был появиться «Судебный квартал» — административные здания в связи с переездом в Северную столицу Верховного суда.

Однако все испортили предвыборные обещания градоначальника. В 2019 году было принято решение о переносе стройки в другое место, а на этом месте создать общественный парк. Понимая, что ему требуется хоть один красивый кейс, связанный со строительством, Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным показал президенту макет парка, который встретил одобрение главы государства. В начале 2020 года Путин выделил шесть миллиардов рублей, из которых только 90 миллионов ушло на проектные работы. И все. На этом история застопорилась.

Для начала было выбрано весьма странное архитектурное решение. Работой над концептом занимались «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро West 8 из Нидерландов. Они не придумали ничего лучше, чем засадить «Тучков буян» соснами. В центре Петербурга такое архитектурное решение кажется как минимум странным. Не оценили его и пользователи соцсетей, который с начали активно критиковать проект.

Кстати, ради этих сосен надо будет уничтожить уже давно подготовленную подземную парковку, которая здорово могла бы разгрузить весь район и очень помогла бы приезжающим в Дворец Эйфмана и парк гостям. Но об инфраструктуре «Студия 44» решила не думать.

Беглов весной 2020 года заявил о скором появлении парка, которым «будут гордиться дети и внуки», однако в вопросе строительства парка до сих пор мало чего изменилось. В середине лета 2021 года Явейн заявил, что проект «Тучкова буяна» пока «заморожен» ввиду неясных «источников финансирования, поскольку земля еще не передана от Управления делами президента» Петербургу. На этапе проектирования отдельно подчеркивалось, что уже построенные паркинг и театр Эйфмана должны вписываться в итоговое архитектурное решение, однако на планах West 8 и «Студии 44» не видно никаких решений, которые исправили бы эту недоработку.

Одновременно с этим на бумаге состоялся перенос «Судебного квартала» на территорию «Сада на Неве». Предполагалось, что на месте зеленых насаждений появятся административные и жилые здания для судей, попасть к которым можно будет через подводный Орловский тоннель. Строительство объекта предусматривалось Генпланом с 1960-х годов, однако по разным причинам переносилось и было остановлено экс-губернатором Георгием Полтавченко. По словам президента Объединения строителей Санкт-Петербурга Александра Вахмистрова, Орловский тоннель по состоянию на август 2021 года закреплен в Генплане.

Строительство «Судебного квартала» и тоннеля сопряжено с рядом трудностей, поскольку прокладка такого тоннеля требует постоянного финансирования, чего город предоставить не может. Участники строительного сектора сами пока не знают, какую территорию займет «Судебный квартал» и придется ли что-то менять внутри плана. Перенесенный с легкой руки Беглова проект сейчас находится в подвешенном состоянии и, по мнению экспертов рынка, был необходим городским властям для распределения финансовых потоков.

Или, возможно, для коррупционных схем, поскольку, как говорят специалисты, ради строительства квартала придется провести множество работ. связанных с водопроводными сетями. А это прям подарок для распила бюджета.

Впрочем, не двигаются работы и с «Тучковым буяном». По информации СМИ, со стороны городских властей не было предпринято никаких действий для перевода земли из одного статуса в другой, что упростило бы процесс финансирования и строительства. На данный момент все еще действует постановление правительства РФ 2016 года о строительстве на месте «Тучкова буяна» зданий Верховного суда.

Строительство «Тучкова буяна» было одним из предвыборных обещаний Беглова. Одновременно с выдачей бюллетеней с кандидатами в губернаторы петербуржцам раздавали листки с голосованием за проект парка. Процесс состоялся, но как именно – установить нельзя. Сайт, где проходило голосование, функционирует, но какой-либо информации о его этапах там нет.

Темпы строительства «Тучкова буяна» позволяют предположить, что в обозначенные Бегловым сроки в «два-два с половиной года» петербуржцы долгожданный парк не получат. Для сравнения, московское «Зарядье» создавалось четыре года, при этом столица опережает город на Неве по строительным показателям в разы. Вероятнее всего, при текущем градоначальнике «Тучков буян» достроен не будет и вместо обещанного Путину «не хуже Зарядья» парка останется дворец Эйфмана и огромная бетонная плита. Власти же Северной столицы за оставшееся Беглову время продолжат осваивать деньги, выделенные на «Тучков буян».