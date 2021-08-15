Семак раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву желтую можно было и в обратную сторону давать… В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR (система видеопомощи арбитрам), здесь ставит… Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе — это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — цитирует главного тренера «Чемпионат.com».

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. У петербургского клуба на 85-й минуте отличился Алексей Сутормин, реализовавший пенальти. В составе «Локомотива» с пенальти отличился Федор Смолов (90). Гости с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Далера Кузяева.

В концовке первого тайма полузащитник «Зенита» Далер Кузяев грубо сфолил на Жемалетдинове, но судья не стал показывать футболисту вторую желтую карточку. В начале второй половины матча хавбек был удален с поля.

Сине-бело-голубые с десятью очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) – четвертый. Следующий матч состоится 21 августа. «Зенит» сыграет с «Уфой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики футбольного клуба «Зенит» решили почтить память советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера Виктора Цоя прямо перед матчем с «Локомотивом».