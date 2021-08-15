Возбуждено уголовное дело после обнаружения обгоревших тел под Выборгом

Причина смерти пока не установлена. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Причина смерти пока не установлена. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области в лесу найдены обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребёнка.

Возбуждено уголовно дело по части второй статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка). Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления Сергеем Сазиным.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые направленны на установление виновных в совершении преступления лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.