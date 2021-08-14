В бухте под Шлиссельбургом обнаружили труп

В пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека.

Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции. Пол погибшего и другие подробности не уточняются.

«Вчера в бухте Чёрная Сатома рыбаками замечено тело человека. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти «ВКонтакте».

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