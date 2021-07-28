Скорые и МЧС: в парке Героев-пожарных утонула женщина

Во вторник, 27 июля, теплый летний вечер в Купчино обернулся трагедией. Женщина захлебнулась, купаясь в карьере в парке Героев-пожарных.

Текущий летний сезон оказался едва ли не рекордным по количеству утопленников. Возможно, виной всему непривычная жара, а возможно, пренебрежение правилами безопасности — жители Петербурга и Ленобласти нередко совмещают купание и распитие спиртного. Не стала исключением и данная ситуация.

Как рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» Владимир, на берегу карьера в парке Героев-пожарных во Фрунзенском районе сидели четверо отдыхающих. Однако к концу посиделок в живых осталось лишь трое. «При мне достали. Отдаленность 4 метра от берега, глубина около 6. Вода чистая, теплая, крупногабаритного мусора нет. Не повезло просто», — объяснил Владимир.

К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и сотрудники МЧС, которые вытащили тело из воды. Увы, помочь женщине было невозможно.

Инцидент вызвал резонанс среди участников сообщества «ДТП и ЧП». Многие негативно оценили поведение взрослых: «Ну, как поплавали?», «Ну как обычно», «Люди разучились отдыхать без бухла и жратвы», «Люди стали слишком безразлично относиться к своей жизни ((( ещё и в такой помойке купаясь».

Однако часть комментаторов возмутили подобные высказывания. «Я там была. Стояла рядом вместе с маленьким ребёнком. Рядом были люди которые ржали как кони и прикалывались. У меня ребёнок проявил больше сострадания, чем любой взрослый. Каково сейчас близким. Это может случиться с каждым…», — написала Анастасия.

Кроме того, под публикацией оставила сообщение девушка, которая представилась дочерью погибшей женщины. «Для нас это большое горе.Папа был женат с ней 20 лет, я у него единственная дочь, мне больно читать тут все эти осуждающие комментарии», — написала петербурженка. Она добавила, что, её мама хорошо плавала, но отец запрещал супруге ходить к карьеру, боясь несчастного случая.