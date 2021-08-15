В Петербурге задержали высокопоставленного сотрудника таможни

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло.

Как сообщает «Пятый канал«, в отношении высокопоставленного офицера возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участники группы успели получить взятку в общей сумме не менее 1,8 миллионов рублей. Сотрудникам таможенного поста «Лесной порт», обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, изменили меры пресечения на заключение под стражу.