Сотрудников таможни «Лесной порт», обвиняемых во взятках, заключили под стражу

Еще два человека отправились под стражу. Фото: pixabay.com

Еще два человека отправились под стражу. Фото: pixabay.com

Участники группы успели получить взятку в общей сумме не менее 1,8 миллионов рублей.

Сотрудникам таможенного поста «Лесной порт», обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, изменили меры пресечения на заключение под стражу. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Фигурантами уголовного дела являются десять человек человек, в том числе начальник таможенного поста, который считается основателем организованной преступной группы. По предварительным данным, в период с конца 2020 года по 23 марта 2021 года участники получили в качестве взятки в размере не менее 1,8 миллиона рублей.

Пятерым обвиняемых отправили под стражу, еще пять получили более мягкую пресечения в виде домашнего ареста и запрета на определенные действия. Сегодня, 20 апреля, двум из них изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от таможенных платежей.