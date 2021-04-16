Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от таможенных платежей

Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от таможенных платежей
Компанию оштрафовали на крупную сумму. Фото: pixabay

Речь идет об организации, которая ввозила дорогое медицинское оборудование.

Выборгскую организацию уличили в уклонении от таможенных платежей. Компания, занимавшаяся ввозом дорогого медицинского оборудование, уверяла, что имеет право на льготы по уплате НДС, но не смогла подтвердить этого. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу Выборгской таможни.

Известно, что организации предстоит выплатить более 130 миллионов таможенных платежей, а также 600 миллионов она заплатит по решению налоговой службы в качестве налогов, пени и штрафов. В отношении компании возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными.

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