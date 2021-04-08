Около трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

Более трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными.

При этом 52% респондентов заявили, что довольны действующими налогами, а 1% опрошенных заявили, что их недостаточно. Такие данные приводит РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Кроме того, 42% россиян заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, при этом только 13% опрошенных платят меньше.

Назвать ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли 65% опрошенных.

В 2020 году среди налогов на имущество граждане РФ чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, жители России больше всего хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, снизить налоги, ужесточить наказание за коррупцию и отменить ЕГЭ.