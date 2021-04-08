Около трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

Около трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными
Назвать ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли 65% опрошенных. Фото: pixabay

Более трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными.

При этом 52% респондентов заявили, что довольны действующими налогами, а 1% опрошенных заявили, что их недостаточно. Такие данные приводит РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Кроме того, 42% россиян заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, при этом только 13% опрошенных платят меньше.

Назвать ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли 65% опрошенных.

В 2020 году среди налогов на имущество граждане РФ чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, жители России больше всего хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, снизить налоги, ужесточить наказание за коррупцию и отменить ЕГЭ.

вциом налоги опрос


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными
В Петербурге началась эвакуация судов
Приемная кампания в вузы: новые правила приема абитуриентов
С 8 по 15 апреля на участке КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе ...
8 апреля циклон из Крыма несет в Петербург дождь со снегом
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23095 человек
В Петербурге задержанный за поножовщину рассказал, почему он это сделал
Во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы