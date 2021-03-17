ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и снизить налоги

Всероссийский опрос был проведен 12 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет. Фото: pixabay

Всероссийский опрос был проведен 12 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет. Фото: pixabay

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, жители России больше всего хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, снизить налоги, ужесточить наказание за коррупцию и отменить ЕГЭ.

В рамках опроса гражданам предложили побыть на месте советника главы государства. В итоге 7% россиян считают необходимым ужесточить наказание за взятки, 6% опрошенных посоветовали президенту уменьшить размер налогов и изменить налоговую систему, а также выступили за принятие законов, направленных на развитие страны.

Также 5% участников опроса посоветовали отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Еще одним наиболее популярным вариантом ответа стала отмена запрета на смертную казнь — за этот вариант проголосовали 2% респондентов. При этом 63% опрошенных затруднились выбрать варианты из представленных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители современной России в среднем планируют прожить 78 лет.