ВЦИОМ: оценивая свой сегодняшний образ жизни, россияне в среднем планируют дожить до 78 лет

Согласно результатам опроса, 52% считают, что в России к пожилым людям относятся с уважением, в то время как 43% придерживаются противоположной точки зрения. Фото: pixabay

Согласно результатам опроса, 52% считают, что в России к пожилым людям относятся с уважением, в то время как 43% придерживаются противоположной точки зрения. Фото: pixabay

Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне, учитывая свой текущий образ жизни и окружающие обстоятельства, планируют дожить, в среднем, до 78 лет.

При этом женщины считают, что доживут до 81 года, а мужчины — до 74. Минимальным ответом являлась цифра в 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30). Максимальная желаемая продолжительность жизни достигала 150 лет. В идеальных условиях, как считают граждане РФ, они могли бы прожить от 85 до 200 лет. Результатами опроса ВЦИОМ поделился в пятницу, 4 декабря.

Респонденты также поделились своим мнением о том, когда наступает старость. Большая часть опрошенных считают, что с 62 лет. Наиболее острыми проблемами старшего поколения в России участники опроса назвали бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), ощущение ненужности, невостребованности в обществе (19%) и одиночество (17%).