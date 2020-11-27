Россияне смогут задать вопрос Путину

Ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина совместят с прямой линией, в ходе которой россияне тоже смогут задать вопрос главе государства.

Мероприятие состоится 17 декабря. Пресс-конференция будет включать элементы прямой линии – через приложение «Москва – Путину» россияне смогут записывать президенту вопросы.

Как сообщили «РИА Новости», обратиться к главе государства можно будет после 6 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время большой пресс-конференции Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве. Представителей СМИ разместят в зале Центра международной торговли. Встреча пройдет в формате видеоконференции из-за сложной эпидемиологической обстановки.