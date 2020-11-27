Названа дата большой пресс-конференции Путина

Названа дата большой пресс-конференции Путина
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 17 декабря. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча пройдет в формате видеоконференции из-за сложной эпидемиологической обстановки. Аккредитация журналистов на мероприятие начнется 29 ноября.

Как сообщил ТАСС, президент во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве. Представителей СМИ разместят в зале Центра международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин не сделал прививку, потому что в России еще не началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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