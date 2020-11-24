В Кремле объяснили, почему Путин не прививается от коронавируса

Президент России Владимир Путин не будет выступать в качестве добровольца в испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не поставил прививку, потому что в стране еще не началась широкая вакцинация от коронавирусной инфекции. Он отметил, принять участие в вакцинации в качестве добровольца президент тоже не может, сообщает РИА Новости.

«Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно», — пояснил представитель Кремля.

По последним данным, в России зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 634 671 пациент, зафиксирован 37 031 смертельный исход.

Отметим, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация в России начнется с 2021 года. Она будет носить добровольный характер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончалось рекордное число ковид-пациентов. Скончался 491 пациент, сдавший положительный тест на выявление Covid-19.