Дожди и ветер ожидаются в Петербурге в понедельник

В понедельник, 16 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет формироваться влиянием и прохождением атмосферного фронта. Время от времени он будет закрывать небо плотными облаками, местами вызывая дожди», — сообщил синоптик.

Температура воздуха ожидается на уровне +20…+22 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду в августе — температура будет на 2-3 градуса выше нормы.