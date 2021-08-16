Петербуржцы видят в прививке от ковида корыстные цели государства

67% опрошенных петербуржцев против прививки от новой коронавирусной инфекции, так как усматривают за этим корыстные цели со стороны государства.

«Мегаплан» и hh.ru провели опрос, который показал, что 39% петербуржцев беспокоятся за свое здоровье, которое, как они считают, может подпортиться после прививки. 30% тех, кто прошел опрос не доверяют отечественным вакцинам. А 9% ждут, когда можно будет привиться зарубежной вакциной.

Свыше половины работодателей (54%), которые прошли опрос, возьмут на работу сотрудника, не прошедшего вакцинацию. 33% при этом добавили, что прививка станет дополнительным преимуществом кандидата, а 12% не готовы взять на работу не привитого работника.

Кроме того, 41% сотрудников петербургских компаний заявили, что им не очень-то нравится идея, когда в корпоративной системе появятся пометки «привит» или «не привит».

32% опрошенных относятся к этому безразлично, а положительно на это смотрят 26%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что треть опрошенных россиян отметили, что готовы потерять часть зарплаты ради перехода на удаленку.