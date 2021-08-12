Россияне готовы к снижению зарплаты ради удаленки

Россияне готовы к снижению зарплаты ради удаленки
Охотнее на такое предложение соглашается молодежь. Фото: unsplash

Треть опрошенных россиян отметили, что готовы потерять часть зарплаты ради перехода на удаленку. Об этом заявляет сервис Superjob.

При этом от понижения заработной платы отказались 40% респондентов, а 27% затруднились с ответом. Так, опрошенные рассказали о готовности потерять 10% зарплаты при удаленке. При этом 17% готовы получать на пять процентов меньше, а вот три процента — готовы на снижение на 20%. Об этом сообщает РБК.

Охотнее на такое предложение соглашается молодежь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самое большое в России зарплатное неравенство зарегистрировали в столице и Санкт-Петербурге. Исследование провела FinExpertiza. В исследовании участвовали более ста тысяч компаний всех видов. Использовалась информация о разнице заработной платы за апрель этого года.

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