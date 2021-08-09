Петербург в лидерах России по зарплатному неравенству

В исследовании участвовали более ста тысяч компаний всех видов. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В исследовании участвовали более ста тысяч компаний всех видов. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Самое большое в России зарплатное неравенство зарегистрировали в столице и Санкт-Петербурге. Исследование провела FinExpertiza.

В исследовании участвовали более ста тысяч компаний всех видов. Использовалась информация о разнице заработной платы за апрель этого года. Об этом сообщает ТАСС

Самое большое зарплатное неравенство в Москве, где минимальная зарплата зафиксирована в районе 20 тысячи рублей, а самые оплачиваемые достигают 357 тысячи рублей. (при этом средняя зарплата 98 тысяч рублей). Разница здесь оценивается в 17 раз.

На втором месте Северная столица, где низкие зарплаты (16 тысяч рублей) и высокие (211 тысяч рублей) отличаются в 12 раз. Бронзу в этом рейтинге взяла Московская область. Там разница тоже почти в 12 раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы с самой высокой зарплатой.