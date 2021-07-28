Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Названы российские регионы с самой высокой зарплатой
В топ-10 попал Санкт-Петербург. Фото: pixabay

Чукотка взяла «золото» среди российских регионов с самой высокой зарплатой.

«Серебро» получил Ямало-Ненецкий автономный округ, а почетная «бронза» у столицы России Москвы. В топ-10 попал Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия».

Анализ основан на четырех самостоятельных рейтингах. А также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни и другом.

Всего в рейтинге 30 позиций, но их поделили сразу несколько субъектов, поэтому в исследование попало более 40 регионов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прожиточный минимум в Петербурге планируют увеличить почти на 800 рублей. Вместе с этим поднимут и пенсионные выплаты. Городские власти собираются поднять прожиточный минимум с 1 января 2022 года. Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 428 рублей на человека.

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Названы российские регионы с самой высокой зарплатой
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