Прожиточный минимум петербуржцев увеличат в 2022 году

Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 428 рублей на человека. Фото: pixabay

Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 428 рублей на человека. Фото: pixabay

Прожиточный минимум в Петербурге планируют увеличить почти на 800 рублей. Вместе с этим поднимут и пенсионные выплаты.

Городские власти собираются поднять прожиточный минимум с 1 января 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления Смольного.

Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 428 рублей на человека, что почти на 800 рублей превышает размер нынешнего. Безработные горожане будут получать по 13 546 рублей, что на 749 рублей больше, чем сейчас. Минимальную пенсионную выплату поднимут до 10 688 рублей, это на 1230 рублей больше текущей.

Прожиточный минимум для юных петербуржцев будет составлять 12 055 рублям, что на 698 рублей выше текущего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расходы Петербурга в этом году составили 339 млрд рублей.