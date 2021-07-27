Расходы Петербурга в этом году составили 339 млрд рублей

Расходы за полгода составили 339 млрд рублей - 45% от плана. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay

Расходы за полгода составили 339 млрд рублей - 45% от плана. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay

Городской бюджет в первом полугодии 2021 года исполнен с превышением доходов над расходами. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Смольного.

По словам градоначальника, доходы Петербурга растут опережающими темпами. За первое полугодие в казну поступило 364 млрд рублей, что составляет более 55% от плана. Профицит бюджета составил 25 млрд рублей. По сравнению с началом 2020 года городские доходы увеличились на 23%.

Расходы за полгода составили 339 млрд рублей — 45% от плана. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Беглов объяснил, что в 2020-м в срочном порядке пришлось потратить большую сумму на создание ковид-стационаров и лабораторий, меры поддержки экономики и выплаты жителям. В этом же году расходы на борьбу с коронавирусом приобрели плановый характер. За полгода на эти цели израсходовали 9,1 млрд рублей.

Кроме того, по итогам первого полугодия в Северной столице значительно снизился уровень безработицы. В конце декабря в городе насчитывалось почти 98 тысяч безработных, а к концу мая их было 38,8 тысячи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в бюджет Петербурга поступило более 10 миллиардов рублей.