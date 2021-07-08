В бюджет Петербурга поступило более 10 миллиардов рублей

Почти 2 миллиарда рублей пошли в городской бюджет от целевой приватизации помещений Петербурга субъектами малого и среднего бизнеса. Фото: www.citywalls.ru

Почти 2 миллиарда рублей пошли в городской бюджет от целевой приватизации помещений Петербурга субъектами малого и среднего бизнеса. Фото: www.citywalls.ru

За первые шесть месяцев 2021 года в бюджет Петербурга поступило более 10 миллиарда рублей. Эти деньги пришли от продажи и аренды недвижимости города. Из них почти 4 миллиарда рублей принесла приватизация зданий.

Среди приватизированных объектов были и те, которые продавались на открытых торгах. Самой большой продажей значится часть здания казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Почти 2 миллиарда рублей пошли в городской бюджет от целевой приватизации помещений Петербурга субъектами малого и среднего бизнеса, а также от выкупа территории, на которой расположена недвижимость собственников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга проданы на торгах за 350 млн рублей.