Помещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга проданы на торгах за 350 млн рублей

Помещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга проданы на торгах за 350 млн рублей
Собственник сохранит его и адаптирует под современное использование. Фото: google.maps

Сегодня в Северной столице прошел аукцион. С торгов ушло помещение офицерских казарм лейб-гвардии.

На аукционе продали здания площадью 7,4 тысячи «квадратов». Победителем стало ООО «Символ». Организация приобрела здания за 351 млн рублей, сообщает «Санкт-Петербург».

Здание не использовалось долго. Собственник сохранит его и адаптирует под современное использование. Казармы находятся в доме князя Потемкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга обязал женщину демонтировать незаконное переостекление балкона. Ранее ТСЖ обратилось в суд с иском к Гальцевой демонтировать остекление. Гальцева была против иска. Петербурженка не представила доказательств согласования остекления балкона. У нее не было наличия согласия всех жильцов дома на изменение фасада. Суд признал остекление незаконными, обязал Гальцеву устранить проблему.

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