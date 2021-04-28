Суд Петербурга обязал женщину демонтировать незаконное переостекление балкона

Суд Северной столицы вынес решение по иску ТСЖ к горожанке Гальцевой демонтировать остекление балкона, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Ранее ТСЖ обратилось в суд с иском к Гальцевой демонтировать остекление. Гальцева была против иска.

Петербурженка не представила доказательств согласования остекления балкона. У нее не было наличия согласия всех жильцов дома на изменение фасада.

Суд признал остекление незаконными, обязал Гальцеву устранить проблему. Также суд взыскал 15 000 рублей.

Суд решил взыскивать неустойку 50 рублей каждый день и до исполнения решения суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, который укусил полицейского, получил два года условно. Все случилось в парадной на проспекте Стачек в конце декабря 2020 года. Пьяный мужчина в присутствии свидетелей неоднократно оскорблял двух полицейских. В какой-то момент он укусил представителя правоохранительных органов.