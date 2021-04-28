Петербуржца, который укусил полицейского, получил два года условно

Мужчина также оскорблял представителей правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, признали виновным и назначили наказание в виде двух лет условного срока. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось в парадной на проспекте Стачек в конце декабря 2020 года. Пьяный мужчина в присутствии свидетелей неоднократно оскорблял двух полицейских. В какой-то момент ему показалось, что слов мало и он укусил представителя правоохранительных органов. В результате у полицейского осталась ссадина.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он также возместил весь причиненный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии. Мужчину хотели доставить в отдел для составления протокола о появлении в общественном месте в пьяном виде.