Петербуржца, который укусил полицейского, получил два года условно

Петербуржца, который укусил полицейского, получил два года условно
Мужчина укусил полицейского. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчина также оскорблял представителей правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, признали виновным и назначили наказание в виде двух лет условного срока. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось в парадной на проспекте Стачек в конце декабря 2020 года. Пьяный мужчина в присутствии свидетелей неоднократно оскорблял двух полицейских. В какой-то момент ему показалось, что слов мало и он укусил представителя правоохранительных органов. В результате у полицейского осталась ссадина.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он также возместил весь причиненный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии. Мужчину хотели доставить в отдел для составления протокола о появлении в общественном месте в пьяном виде.

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