Укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии

Инцидент произошел 10 августа прошлого года в кафе на Чкаловском проспекте, 52. Фото6 google.maps

Инцидент произошел 10 августа прошлого года в кафе на Чкаловском проспекте, 52. Фото6 google.maps

В Петербурге суд вынес приговор в отношении пьяного мужчины, напавшего на росгвардейца при попытке доставить в отдел полиции.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, инцидент произошел 10 августа прошлого года в кафе на Чкаловском проспекте, 52. Мужчину хотели доставить в отдел для составления протокола о появлении в общественном месте в пьяном виде.

Мужчина начал сопротивляться и укусил росгвардейца за правую руку и рукой ударил в шею. Представитель власти особо не пострадал.

Подсудимый вину не признал и пояснил, что в тот вечер он был кафе, где работал поваром. Сотрудники полиции приехали по жалобам на громкую музыку и потребовали документы для проверки. Со слов мужчины, сами полицейские не стали показывать документы. Он полагает, что последующие действия правоохранителей были незаконными.

Когда стражи порядка пытались посадить его в служебный автомобиль, ему засунули руку в рот, поэтому он допускает, что мог непроизвольно укусить росгвардейца.

Петроградский районный суд решил отправить мужчину на 2,5 года в колонию-поселение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мигранта, напавшего с молотком на прораба.