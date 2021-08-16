Сын Цоя оспорил решение суда по иску к создателям картины об его отце

Сын Виктора Цоя не хочет, чтобы в названии фильма и в самой картине присутствовал его отец - Виктор Цой. Графика. Полароиды»/ kgallery.ru

Сын Виктора Цоя не хочет, чтобы в названии фильма и в самой картине присутствовал его отец - Виктор Цой. Графика. Полароиды»/ kgallery.ru

Единственный сын Виктора Цоя — советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера, основателя и лидер рок-группы «Кино» Александр Цой обжаловал решение суда по иску к создателям картины об его отце.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от руководителя пресс-службы Московского городского суда Валерия Лазарева.

Сын легендарного музыканта требовал, чтобы имя его отца убрали из названия фильма. Также Александр Цой против того, чтобы кадры, на которых запечатлен его отец, были вставлены в фильм.

Кроме того, мужчина хочет взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения Виктора Цоя при показе фильма на общую сумму 110 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты футбольного клуба «Зенит» почтили память Виктора Цоя, вывесив баннер на трибуне.