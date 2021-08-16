Несколько раз горевший особняк Черкасского продолжает разрушаться

Особняк Черкасского, расположенный на Университетской набережной в Петербурге, продолжает разрушаться.

Напомним, дом принадлежит одному из совладельцев холдинга «Адамант» миллиардеру Борису Берсону, которого подозревают в причастности к разрушению здания-памятника. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако дом продолжает стоять без крыши. Объект должны были отреставрировать , но этим так и не начали заниматься. У следователей сложилось впечатление, что пользователи здания бездействуют, что приводит к ухудшению состояния дома Черкасского.

С каждым дождем потоки воды попадают внутрь и разрушают особняк изнутри. Здание, судя по его ветхому виду, вот -вот может рухнуть.

В администрации Василеостровского района отметили, что многоквартирный дом на Университетской набережной, 23, литера А расселен и отключен от всех обеспечивающих энергоресурсов, сообщает телеканал «Санкт -Петербург».

В понедельник, 16 июля, прошло общее собрание собственников для избрания управляющей организации для данного дома. В итоге была выбрана управляющая организация ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района. По состоянию на 1 августа восстановлена укрепленность дома, доступа посторонних лиц в здание нет. Управляющая компания приступила к освобождению от мусора лестничных маршей

Особняк является объектом культурного наследия регионального значения. В постройке неоднократно происходили пожары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд уже штрафовал собственника квартир в Доме Черкасского за сгоревшее здание. Дом перенес пожар, в результате которого были повреждены оконные рамы. Также в там выбиты стекла и сорваны железные решетки.