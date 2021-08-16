Несколько раз горевший особняк Черкасского продолжает разрушаться

Несколько раз горевший особняк Черкасского продолжает разрушаться
Особняк является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: скриншот Google Maps

Особняк Черкасского, расположенный на Университетской набережной в Петербурге, продолжает разрушаться.

Напомним, дом принадлежит одному из совладельцев холдинга «Адамант» миллиардеру Борису Берсону, которого подозревают в причастности к разрушению здания-памятника. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако дом продолжает стоять без крыши. Объект должны были отреставрировать , но этим так и не начали заниматься. У следователей сложилось впечатление, что пользователи здания бездействуют, что приводит к ухудшению состояния дома Черкасского.

С каждым дождем потоки воды попадают внутрь и разрушают особняк изнутри. Здание, судя по его ветхому виду, вот -вот может рухнуть.

В администрации Василеостровского района отметили, что многоквартирный дом на Университетской набережной, 23, литера А расселен и отключен от всех обеспечивающих энергоресурсов, сообщает телеканал «Санкт -Петербург».

В понедельник, 16 июля, прошло общее собрание собственников для избрания управляющей организации для данного дома. В итоге была выбрана управляющая организация ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района. По состоянию на 1 августа восстановлена укрепленность дома, доступа посторонних лиц в здание нет. Управляющая компания приступила к освобождению от мусора лестничных маршей

Особняк является объектом культурного наследия регионального значения. В постройке неоднократно происходили пожары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд уже штрафовал собственника квартир в Доме Черкасского за сгоревшее здание. Дом перенес пожар, в результате которого были повреждены оконные рамы. Также в там выбиты стекла и сорваны железные решетки.

здание объект культурного наследия особняк черкасского


 

Новости партнеров
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Несколько раз горевший особняк Черкасского продолжает разрушаться
В России за сутки заразилось ковидом менее 21 тыс. человек
У организации долг в 720 млн: арестовано 62 грузовика в Петербурге
Названа привычка, которая улучшает память
Сын Цоя оспорил решение суда по иску к создателям картины об его отце
МегаФон запустил блокбастер со спецагентами Брюсом Уиллисом и Азаматом ...
Жертвами коронавируса за сутки стали 44 петербуржца
В проект генплана Петербурга внесли изменения