Собственник квартир в Доме Черкасского заплатит 30 тысяч за сгоревшее здание

Гражданина Северной столицы обязали оплатить штраф за неудовлетворительное состояние Дома Черкасского. Особняк является объектом культурного наследия регионального значения.

Решение вынес Василеостровский районный суд. Согласно информации Объединенной пресс-службы судов города, обвинение собственник квартир в данном доме не признал, однако штраф в размере 30 тыс. рублей ему выплатить придется.

Особняк находится на Университетской набережной, 23. Дом перенес пожар, в результате которого были повреждены оконные рамы. Также в там выбиты стекла и сорваны железные решетки.

Ремонтные работы здания в настоящее время не проводятся.

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