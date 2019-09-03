Собственник квартир в Доме Черкасского заплатит 30 тысяч за сгоревшее здание

Собственник квартир в Доме Черкасского заплатит 30 тысяч за сгоревшее здание
Мужчина вину не признал. Фото: pixabay.com

Гражданина Северной столицы обязали оплатить штраф за неудовлетворительное состояние Дома Черкасского. Особняк является объектом культурного наследия регионального значения.

Решение вынес Василеостровский районный суд. Согласно информации Объединенной пресс-службы судов города, обвинение собственник квартир в данном доме не признал, однако штраф в размере 30 тыс. рублей ему выплатить придется.

Особняк находится на Университетской набережной, 23. Дом перенес пожар, в результате которого были повреждены оконные рамы. Также в там выбиты стекла и сорваны железные решетки.

Ремонтные работы здания в настоящее время не проводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о погоде в Ленинградской области. Завтра, 4 сентября, временами пройдут ливни. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

дом черкасского новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Большегруз насмерть сбил пешехода в Ленобласти
Собственник квартир в Доме Черкасского заплатит 30 тысяч за сгоревшее здание
В Петербурге состоялась церемония прощания с погибшей в Турции девочкой
Голограмма Уитни Хьюстон даст несколько концертов в Великобритании
Госсектор России за год накопил $56 млрд
Завтра Ленобласть ждут дожди и +21 градус
Пенсионерка купила БАДы под видом лекарств за 150 тысяч рублей
Мужчина, избивший бывшую ножом, сядет на 3,5 года