У организации долг в 720 млн: арестовано 62 грузовика в Петербурге

У организации долг в 720 млн: арестовано 62 грузовика в Петербурге
Грузовыми транспортными средствами пришлось запретить пользоваться. Фото: pixabay

Из-за крупного долга, который образовался у организации по налогам, пришлось наложить арест на 62 единицы специализированной техники, которая была в основном предназначена для грузоперевозок.

В Межрайонном отделе судебных приставов по ИОИП ГУФССП России по Петербургу находится исполнительное производство о взыскании с юридического лица 715 млн рублей налоговых платежей.

По сведениям из регистрирующих органов фирма занимается грузоперевозками. Для того, чтобы долги были выплачены судебный пристав-исполнитель составила акты о наложении ареста на 62 транспортных средства.

Однако авто не стали изымать у должника. Машины продолжают оставаться у него, но пользоваться грузовиками юридическому лицу нельзя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.

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