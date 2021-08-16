В Ленобласти еще 232 человека заболели коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 232 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 842 случаев ковида. При этом выздоровели 48 577 пациентов. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 348 .

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1383 случая. По суточному приросту лидирует Москва — 1489 случаев. На третьем месте Московская область — 1362.

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