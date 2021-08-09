Изменения в геноме и бесплодие: врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19

Врач-иммунолог Валерия Даскал развенчала мифы о том, что прививка от коронавируса грозит бесплодием, генетическими мутациями и даже преждевременной смертью.

Многие люди боятся вакцинации или сомневаются в её необходимости, а нежелание прививаться активно подкрепляется множеством активно распространяющихся слухов и мифов на этот счет. Однако эксперт Валерия Даскал в беседе с изданием «СП» объясняет, почему мифы не соответствуют реальности, а переболеть ковидом гораздо опаснее вакцины.

Так, врач подчеркивает, что заразиться COVID-19 от привитого человека невозможно. Он может стать переносчиком болезни, подхватив его извне, потому что прививка не отталкивает вирус, а лишь предотвращает его воздействие на важные органы, но сама по себе вакцинация не является «заразной». Вместе с тем эксперт напоминает, что и привитым людям стоит соблюдать все меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье окружающих.

Специалист также подчеркивает, что тяжелые побочные эффекты от вакцинации не доказаны. Единичные подобные случаи в практике имеются, но первопричиной, скорее всего, стала не прививка, а скрытые редкие заболевания. Тем не менее чтобы с уверенностью утверждать о кратко- и долгосрочных последствиях от прививок, потребуется много времени — вероятнее всего, годы.

Одним из наиболее распространенных аргументов отказа от вакцинации является тот факт, что даже привитые не застрахованы от коронавируса. Однако важность вакцины не в 100% гарантии защиты (хотя 90% привитых не подвержены заражению), а в том, чтобы болезнь протекала в легкой форме и не привела к летальному исходу.

«Другой альтернативы у нас сегодня нет. Выбирать приходится между риском вакцинации и риском болезни и смерти», — отмечает иммунолог.

Многих также смущает, что препараты для иммунизации были разработаны слишком быстро и поэтому могут быть небезопасны. Врач, между тем, напоминает, что у ученых уже есть обширный опыт создания вакцин, а на защиту от коронавируса были брошены все ресурсы — на качество скорость работы, в этом случае, не влияет.

«Ни одна вакцина не была бы использована, если бы не было уверенности в ее безопасности и эффективности», — утверждает эксперт.

Вместе с тем медик напоминает, что идеальной вакцины нет. И российская, и зарубежные разработки имеют свои преимущества и недостатки, однако принципиальной разницы между ними нет. Прививаться можно и нужно любым доступным препаратом.

Еще одним популярным аргументом антипрививочников является смерть, которая якобы может наступить через год после прививки. С научной точки зрения, отмечает иммунолог, это утверждение лишено какой-либо логики. С помощью вакцины организм лишь приобретает навык борьбы с вирусом, чтобы эффективнее защищаться от него в будущем. При этом «есть конкретный риск смерти через 1-2 недели у человека, который заболел ковидом. Это намного страшнее, и это сегодняшняя реальность», — подчеркивает специалист.