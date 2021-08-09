Американские урологи: COVID-19 может спровоцировать мужское бесплодие

Американские урологи: COVID-19 может спровоцировать мужское бесплодие
Врачи рекомендуют обратиться к урологу всем мужчинам, переболевшим коронавирусом. Фото: pixabay

Ученые из университета в Майами обнаружили, что коронавирусная инфекция потенциально опасна для мужчин любого возраста, которые хотят иметь детей.

Команда урологов под руководством профессора Ранджита Рамасами провела исследования тканей вскрытия яичек шести мужчин, ставших жертвами COVID-19. Результаты научной работы и выводы ученых опубликованы на портале The Conversation. Во всех случаях специалисты отмечают уменьшение количества сперматозоидов, а биопсия у двух из погибших показала, что клетки вируса все еще присутствуют в половых органах.

При этом оба мужчины, в организме которых обнаружили вирус спустя 7-9 месяцев после постановки диагноза, страдали от тяжелой эректильной дисфункции. Вероятно, недуг был вызван нарушением кровообращения, в свою очередь спровоцированным инфекцией. При этом заболевание протекало у пациентов в разной форме: один перенес практически бессимптомно, а другому потребовалась госпитализация.

Профессор Рамасами отмечает, что результаты исследований не удивляют специалистов, а лишь подтверждают их догадки. Ученые знают, что другие вирусы также могут влиять на выработку спермы и фертильность — например, вирусы паротита и Зика.

А вот вакцины, подчеркивает уролог, являются абсолютно безопасными для репродуктивной системы мужчин. Значит, у своевременной вакцинации есть, как минимум, еще одна веская причина — сохранение фертильности и половой функции.

При этом медики настоятельно советуют всем перенесшим ковид мужчинам сходить на обследование к урологу.

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Американские урологи: COVID-19 может спровоцировать мужское бесплодие