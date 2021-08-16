Ученые дали советы по возвращению вкусов и запахов после COVID-19

Ученые дали советы по возвращению вкусов и запахов после COVID-19
Возможность блокировать обонятельные рецепторы - особенность, отличающая коронавирус от ОРВИ. Фото: unsplash

Ученые Российской академии наук рассказали, как долго может длиться восстановление рецепторов вкуса и обоняния после коронавирусной инфекции, а также дали советы по ускорению реабилитации.

Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются не только с потерей обоняния (аносмией), но и изменением восприятия вкусов и ароматов (диосмией). Например, свежее мясо источает запах протухшего, а пользоваться любимыми духами становится невозможно.

Аносмия наступает вследствие повреждения рецепторов носовой полости, воспринимающих запахи. К этому приводит проникновение вирусов в организм через. Неправильное восприятие запахов, диосмия, говорит о поражении обонятельной луковицы, состоящей из нейронов, которые обеспечивают первичную обработку информации, передаваемой рецепторами, пишет «Российская газета».

Эта особенность отличает коронавирус от всех других ОРВИ — они не способны поражать рецепторы напрямую. Поражение обонятельных рецепторов происходит в 85% случаев у всех заболевших коронавирусом, а у перенесших болезнь в тяжелой форме — в 95%, рассказывает пульмонолог Олег Гришин.

Как правило, отсутствие запахов у переболевших ковидом длится от нескольких дней до трех месяцев. Однако у многих пациентов и после на долгие месяцы сохраняется гипосмия — сниженное обоняние.

По мнению экспертов, если обоняние не восстановилось самостоятельно в течение трех-четырех недель после заражения, пациенту необходима реабилитация под присмотром специалистов. В лечебный курс, которым можно воспользоваться бесплатно, входят ноотропы, восстанавливающие функции нервных клеток, и тренинги на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти.

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