В Пулково задержаны семь внутренних рейсов

В Пулково задержаны семь внутренних рейсов
В Пулково позже положенного отправятся семь рейсов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В понедельник, 16 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают семь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Сочи, Москвы, Хабаровска и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако время вылета сдвинули на 13:20.

Далее с опозданием вылетят два рейса до Сочи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:00 и 14:40.

Позднее, чем планировалось полетят два самолета в Москву. Судна должны былы подняться в 16:00 и 17:45.

Также задерживают рейс Хабаровска. Его обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Самолет должен был улететь в 16:10.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс U6 8363 до Новосибирска. Воздушное судно должны были отправить в 23:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.

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