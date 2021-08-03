В Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково

В Выборгском районе Ленобласти местная жительница заявила в полицию на агрессивного мужа-египтянина. Он уехал в аэропорт Пулково с двумя малолетними детьми после скандала.

Вечером в понедельник, 2 августа, в полицию обратилась жительница поселка Первомайское. Она рассказала, что после ссоры ее муж, 36-летний гражданин Египта, забрал двоих детей, 2-летню девочку и 3-месячного мальчика, и поехал в аэропорт.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина добавила, что во время крупной ссоры муж сломал дома стену и распускал руки. При этом ранее он заставил заявительницу сделать согласие на вывоз малышей из страны.

Стражи порядка передали полученную информацию в линейный отдел МВД РФ в Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге женщина устроила скандал из-за детей с аутизмом на детской площадке.