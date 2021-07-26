В Петербурге женщина устроила скандал из-за детей с аутизмом на детской площадке

В Петербурге женщина устроила скандал из-за детей с аутизмом на детской площадке
Инцидент произошел на детской площадке. Фото: pixabay

Жительницу ЖК «Балтийская жемчужина» не устроило, что дети с особенностями гуляют вместе с остальными.

В Санкт-Петербурге на детской площадке в ЖК «Балтийская жемчужина» произошел скандал из-за детей с аутизмом, которые гуляли вместе с другими местными жителями. Об этом сегодня, 26 июля, пишет «Мегаполис».

Директор центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева рассказала, что на площадке гуляли шестеро детей с аутизмом и другими особенностями развития, у каждого был сопровождающий. В какой-то момент к ним подошла женщина и начала требовать, чтобы дети ушли, потому что они якобы пугают ее внука.

При этом мальчик все это время спокойно играл и катался на качелях и не выглядел напугано. Зато его бабушка громко кричала и угрожала присутствующим.

Видеозаписью, на которой запечатлена скандалистка, поделились в социальных сетях. Им уже заинтересовалась полиций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге детей-инвалидов отправили в опасный лагерь.

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