В Петербурге детей-инвалидов отправили в опасный лагерь

Сотрудники администрации Красносельского района отправили более 20 детей-инвалидов в лагерь «Полярные зори» в Анапе, не отвечающий требованиям пожарной и санбезопасности.

Так чиновники заключили в прошлом месяце контракт на организацию отдыха на побережье Чёрного и Азовского морей на время летних каникул 2021 года, но не проверили условия проживания. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

На данный момент в администрации проводят обыски. Нашли документы, которые доказывают их халатность. Идут допросы тех, кто имеет к этому отношение. СК России по Краснодару проверяет сам детский лагерь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице по подозрению в шпионаже задержали консула Эстонии Марта Лятте. Его задержали с поличным при получении от жителя России особо секретных материалов.