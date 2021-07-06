В Петербурге ФСБ задержали консула Эстонии

Сегодня в Северной столице по подозрению в шпионаже задержали консула Эстонии Марта Лятте.

Его задержали с поличным при получении от жителя России особо секретных материалов. В ФСБ уверены, что его действия явно враждебные и несовместимые с дипломатией, которой он занимается уже много лет. К нему применят меры согласно нормам международного права. Об этом сообщают РИА «Новости».

Так дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в ней, если дипломат нарушил закон или совершил враждебные действия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Северной столицы в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита вызовет на допрос президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе.