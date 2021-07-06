По делу Израйлита допросят президента ПАО «Транснефть»

По делу Израйлита допросят президента ПАО «Транснефть»
Бывшая глава порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит под арестом с конца 2016 года по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для развития порта «Усть-Луга» в Ленинградской области. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд Северной столицы в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита вызовет на допрос президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Израйлит под арестом с конца 2016 года по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для развития порта «Усть-Луга» в Ленобласти. Полученные от заказчика работ деньги якобы передали на подконтрольные Израйлиту организации.

Также суд уверен, что он шесть лет назад на протяжении трех лет совершал валютные операции по фальшивым документам на 6 млн долларов и на 34 млн рублей. Также он легализовал около 26,5 млн рублей, которые получил результате мошенничества.

Израйлит до сих пор не признал вину. Суд несколько раз продлевал ему меру пресечения, так как суд был уверен, что он может покинуть страну. Весной 2020 года его перевели под домашний арест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ.

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