В Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ

Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрят в суде. Фото: unsplash

Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрят в суде. Фото: unsplash

В Тосно следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в обещании посредничества во взяточничестве.

Как сообщили в областном СУ СК, 60-летнему жителю Тосненского района вменяют ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве).

Следователи установили, что обвиняемый встретился с сотрудником ФСБ и пообещал ему каждый месяц передавать взятку в 100 тысяч рублей от взяткодателя. Взамен взяткодатель хотел, чтобы его предупреждали о предстоящих проверках персонала, который трудоустраивает в акционерную компанию иностранцев, на предмет соблюдения ими требований миграционного законодательства.

Преступление выявили и пресекли. Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрят в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подполковника полиции заключили под стражу за взятки в 1,25 млн рублей.