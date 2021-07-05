В Петербурге подполковника полиции заключили под стражу за взятки в 1,25 млн рублей

В Петербурге подполковника полиции заключили под стражу за взятки в 1,25 млн рублей
1 июля подозреваемого задержали с поличным при получении взятки в 500 тысяч рублей в Калининском районе. Фото: pixabay

В Петербурге заключили под стражу подполковника полиции, обвиняемого в получении взятки. Его посредник находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, в отношении 35-летнего замначальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Калининскому району открыто уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его заключили под стражу. А 32-летнему подозреваемому в посредничестве во взятке, избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

По данным следствия, полицейский потребовал от руководства коммерческой организации взятку, а взамен пообещал не проводить проверки соблюдения законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий.

За июнь полицейский с помощью посредника получил от руководства организации несколько взяток на 750 тысяч рублей. 1 июля подозреваемого задержали с поличным при получении взятки в 500 тысяч рублей в Калининском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД: он требовал с организации по 500 тыс. ежемесячно.

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