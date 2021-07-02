В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД: он требовал с организации по 500 тыс. ежемесячно

В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД: он требовал с организации по 500 тыс. ежемесячно
В Петербурге во взятках подозревается сотрудник МВД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе на Неве оперативниками Управления собственной безопасности регионального Главка задержан работник УМВД Российской Федерации по Калининскому району, его подозревают в получении взятки.

По предварительной информации, сотрудник МВД вступил в сговор с двумя гражданами. Правоохранитель стал требовать с коммерческой организации деньги. Сообщает пресс-служба регионального Главка.

Была установлена плата в полмиллиона рублей. Такую сумму было необходимо платить каждый месяц.

Когда сотрудника задержали, он уже получил один миллион 250 тыс. рублей за непринятие мер в рамках административного законодательства.

Если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел. Затем же он понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что бывшему замначальнику таможенного поста дали 4,5 года условно за взятку.

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